Seferi-Daku, Shqipëria kërkon golin e dytë, “drithërima” në portën moldave

Moldavia 0-1 Shqipëria

Shqipërisë i duhet një pikë për të siguruar kualifikimin e madh në Euro 2024. Pak më parë janë publikuar edhe formacionet zyrtare për transfertën ndaj Moldavisë, takim ky që luhet në orën 18.00.



Në raport me takimin e fundit, atë kundër Republikës Çeke, kemi vetëm një ndryshim Ismajli rikthehet titullar në vend të Arlind Ajetit, me qendërmbrojtësit që për arsye dëmtimi nuk ia doli të ishte i pranishëm në këtë dy sfida, por në çdo rast, Ismajli është i paprekshëm teksa me Berat Gjimshitin kanë formuar prej kohësh dyshen e qendrës së mbrojtjes. Hysaj në të djathtë dhe Mitaj në të majtë kompletojnë repartin e prapavijës, ndërsa Berisha në portë.

MOLDAVIA: Railean, Revenko, Kraciun, Baboglo. Posmac, Reabciuk, Motpan, Rata, Kaimakov, Postolaki, Nikolaesku.

Trajner: Sergei Clescenko





SHQIPËRIA: Berisha, Hysaj, Ismajli, Gjimshiti, Mitaj, Ramadani, Asllani, bajrami, Asani, Seferi, Cikalleshi. Trajner: Sylvinho



Nuk ndryshon as dyshja e mesfushës, Asllani-Ramadani, ndërsa përpara tyre zbret Nedim Bajrami. As treshja e sulmit nuk preket me Seferin në të majtë, Cikalleshi në qendër dhe Jasir Asani në të djathtë.