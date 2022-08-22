LEXO PA REKLAMA!

Rrëfimi i Florian Markut para përballjes së fortë, tregon arsyen pse do të mungoj nëna e tij në “Air Albania”

Lajmifundit / 22 Gusht 2022, 20:11
Florian Marku në një intervistë  ka zbuluar emocionet e ndeshjes së datës 25 gusht.

Ai ka zbuluar detaj ku ka treguar se cili është personi i shtrenjtë që do të mungoj në këtë sfidë të rëndësishme në “Air Albania”.

“Po në stadium do të jetë e pranishme e gjithë familja, nusja, motra, i gjithë fisi, përveç nënës. Nëna ime nuk vjen kurrë të më shikoj në ndeshje.

Që kur kam nisur karrierën, kam thuajse 130 ndeshje dhe kur është momenti të ndeshem ajo mbyll telefonat, mbyll televizorat dhe del xhiro, ecën derisa përfundon ndeshja.

Nuk më ka parë kurrë në jetën e saj live. Jo në ring por as në televizor”- u shpreh sportisti.

