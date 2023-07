Roney dhe ‘demonët’ e karrierës: Tradhtova gruan, kisha frikë mos vdisja vetë ose ...

Croxteth, një periferi veriperëndimore e Liverpool-it. Kalendari shënonte 24 tetor 1985. Pikërisht 37 vite më parë lindi Wayne Rooney. Pikërisht aty, në qytetin e Beatles, në gjirin e lumit Mersey dhe në rivalitetin e përjetshëm mes ‘Reds’ dhe Everton-it, lindi një nga sulmuesit më të fortë në historinë e futbollit anglez.

Wayne menjëherë ra në dashuri me topin, por shpejt duhej të përballej me një jetë që nuk ishte e rregullt jashtë drejtkëndëshit të gjelbër. Është vetë Rooney, ai që e “kthen kasetën” dhe flet për demonët e tij, gabimet dhe teprimet në jetë e karrierë. E bën këtë brenda dokumentarit mbi jetën e tij në “Amazon Prime”:

"Fillova të pija herët, por e vërteta është se isha i parakohshëm në gjithçka. Në moshën 12-vjeçare u largova nga Croxteth, Liverpool, për të shkuar në Southport. Atje bëra disa zënka (sherre). Një herë theva nofullën time në Manchester. Një herë tjetër u ktheva në shtëpi me syrin e nxirë. Dikur zihesha në koncerte, aty fillova të pija".

Alkooli dhe zënkat gjatë kalimit nga fëmijëria në adoleshencë. Një fazë shumë delikate në maturimin dhe jetën e një njeriu, që shënoi ekzistencën e Wayne. Djali i boksierit Thomas Rooney, një nga më të mirët në Merseyside dhe me një turne në Helsinki pas tij, i riu Wayne bashkohet me akademinë e të rinjve të Everton, i ndikuar nga besimi i familjes së tij në futboll.

Pikërisht në akademinë e “Toffees” takohet me Colin Harvey, një nga trajnerët e tij të parë, që nuk i mungonte talenti i kristaltë. Vetë Wayne tregoi një episod shumë të veçantë: "Një herë, kur isha 15 vjeç, kalova rrugën me një shishe mushti në dorë. Një makinë u ndalua për të më lënë të kaloja. Trajneri im, Colin Harvey po ngiste në timon. Të nesërmen ai më mori mënjanë dhe më tha: Nuk kam parë kurrë një djalë të ri me talentin tënd, mos e shpërdoro”.

“Wazza”, ky ishte pseudonimi që i ishte vënë Rooney, që rrjedh nga “Gazza”. Ashtu si Gascoigne, alkooli ka qenë një kundërshtar i ashpër, nëse jo më i ashpër në jetën dhe karrierën e Wayne. Në dokumentar, Rooney flet me zemër të hapur dhe zbulon ndjenjat e tij vite më vonë, kur po luftonte me atë që ka qenë një varësi për shumë vite:

"Në moshën 20 vjeç, nuk mund të hyja në dhomën e zhveshjes dhe të rrëfeja problemet e mia. Nuk mund të thoja se po luftoj me veten time, kam një ferr në kokë. Kisha frikë nga vdekja. Vozisja i dehur, siç bëja shpesh, përplasesha me bodurat dhe kisha frikë se kështu mund të shtypja (vrisja) dikë. Alkooli më shtyu të bëja gabime të rënda.

E tradhtova gruan time. Coleen (gruaja e tij prej 13 vitesh, e dashura e tij prej shumë vitesh dhe nëna e katër fëmijëve) mund të më kishte lënë disa herë, por nuk ndodhi kurrë. Disa thonë se e bëri këtë për të ruajtur unitetin familjar dhe për të mbrojtur katër fëmijët tanë, por e vërteta është se ne folëm për demonët e mi dhe ajo më ndihmoi".

Karriera dhe jeta private, të ndërthurura pazgjidhshmërisht. Gabime, të shumta, që Wayne i kuptoi vetëm pas kaq shumë vitesh. Megjithatë, në fushë, Wayne ka qenë gjithmonë mbi të gjithë, në kuptimin e mirë të fjalës. Më 19 tetor 2002, në moshën 16-vjeçare, ai u paraqit para ‘të mëdhenjve’ dhe Premier League me një gol vendimtar kundër Arsenalit të të pamposhturve në një seri prej 30 ndeshjesh pa humbje:

"Në pankinë isha i stresuar, thashë me vete: Dua të shënoj gol që 16 vjeç. Nëse hyj dhe kam vetëm një shans, do të gjuaj në portë”. Kështu ishte. Duke shfrytëzuar gabimin e një gjiganti si Sol Campbell ai shënoi. Ishte apoteoza për të.

Më vonë do të rrëfente se në atë kohë pinte, por në atë moshë fiziku mbante dhe talenti e bënte punën e vet. Thirrja e madhe vjen nga Manchester United. Në “Old Trafford” gjen shenjtërimin e tij përfundimtar dhe merr pjesë në “Euro 2004” në moshën vetëm 19-vjeçare me fanellën e Anglisë: “Në moshën 18-vjeçare ndjeva se isha lojtari më i mirë në botë dhe në atë kohë mendoj se isha vërtet”.

Disa vite më vonë, Wayne Rooney arrin në përballjen me Sir Alex Ferguson. Një episod që i njëjti lojtar nga Croxteth e tregon me ndjenja të përziera: “Në verën e vitit 2010 shitëm Ronaldon dhe Tevezin, unë kisha mbetur i vetmi lojtar i profilit të lartë. Hyj në zyrën e Fergusonit dhe e pyes se çfarë po ndodh. Ai më thotë të largohem. Më pas kërkova të shitet. Kisha të drejtë, sepse sapo Sir Alex doli në pension, gjithçka u shemb dhe Manchester United ende po mbledh copat”.

Pasi ka fituar praktikisht gjithçka me fanellën e Manchester United, 5 herë Premier League, 4 herë Kupën e Ligës, 1 herë Kupën e Anglisë, 4 herë “Community Shield” dhe mbi të gjitha Ligën e Kampionëve, “Europa League” dhe Botëroin për Klube, Rooney vendosi “t’i varë këpucët në gozhdë” dhe të ndjekë një karrierë si trajner. Së pari përvoja te Derby County, tani aventura në SHBA, duke drejtuar D.C. United.

Ndërkohë, Rooney ka pasur guximin të hapë zemrën dhe t’u tregojë demonëve që e kanë kushtëzuar në këto 37 vite, ose pak më pak. Që kur ishte vetëm 12 vjeç, pak më shumë se fëmijë, ai u zhvendos nga Croxteth i tij në Southport, mes grindjeve dhe asaj varësie ndaj alkoolit, çka në moshë të vogël ia kushtëzoi jetën dhe karrierën atij fenomeni me zemër blu, i cili u rrit në një periferi, në veri-perëndim të Liverpool-it, por u bë i madh falë topit.