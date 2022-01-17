"Raketa", Armando Broja vlerësohet edhe nga UEFA: Talent premtues!
Si të mos mjaftonin elozhet e thurura nga trajneri i Çelësit, Tomas Tuhel, ylli i Kombëtares shqiptare, Armando Broja, ka përfunduar edhe në faqen zyrtare të UEFA-s.
Një postim i gjithi i dedikuar Brojës! “UEFA EURO 2024”, ka shpërndarë një video, me mbishkrimin “Raketa Armando Broja! Kush është talenti më premtues i përfaqësueses tuaj?”. Ky status ka marrë reagime të shumta në “Twitter”, duke e shndërruar sulmuesin shqiptar në një yll të vërtetë.
Broja është duke kaluar një formë të shkëlqyer te Sauthemton, ku ka realizuar deri tani 5 gola në një nga kampionatet më të forta në botë, si Premier Liga.
???????? Armando Broja rocket ????— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) January 17, 2022
Your nation's most promising youngster? @armandobroja9 | @FSHForg | #MondayMotivaton pic.twitter.com/yOt7Ew3C9o
Për sa i përket videos, UEFA ka përzgjedhur golin e realizuar nga Broja, në fitoren 5-0 që Shqipëria arriti ndaj San Marinos në Elbasan Arena.