Provokimi i serbëve në stadium, reagon Federata e Kosovës: Duhet ndëshkim i ashpër

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 09:17
Sport

FFK-ja përmes një njoftimi zyrtar në rrjetet sociale i ka dënuar ashpër thirrjet anti-Kosovë.

“FFK dënon thirrjet kundër Kosovës dhe banderolat provokuese në ndeshjen Serbi – Shqipëri. Federata e Futbollit e Kosovës dënon ashpër thirrjet në kor kundër Kosovës dhe mesazhet provokuese të shfaqura në tribunat e stadiumit të Leskovcit me flamurin serb mbi hartën e Kosovës gjatë ndeshjes ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë.

Këto skena për fat të keq nuk janë të reja në stadiumet serbe, ku nxitja e urrejtjes dhe mesazhet fyese ndaj shteteve fqinje vazhdojnë të përsëriten pa ndëshkim të mjaftueshëm.

FFK vlerëson se veprime të tilla bien ndesh me frymën sportive, me parimet e respektit dhe me vlerat që UEFA dhe FIFA përfaqësojnë”, shkruhet në reagimin e FFK-së.

