Prokuroria në Itali konfirmon, kërkohet 4 vjet pezullim për Paul Pogba

Duket se Paul Pogba ka prekur fundin e karrierës së tij. Nga një futbollist 100 milionë euro, sot ai nuk mund të luajë futboll profesionist dhe mund ta mbyllë karrierën në mënyrën pa lavdi.

Prokuroria Kombëtare Anti-Doping në Itali ka kërkuar pezullim prej 4 vitesh për Paul Pogba.

Pra, asnjë marrëveshje nuk është arritur, siç ishte përfolur ditët e fundit, për francezin e Juventusit, i cili rezultoi pozitiv me testosteron sintetik në testin e kryer nga laboratori antidoping në Romë, pas ndeshjes Udinese-Juventus të luajtur më 20 gusht.

I pezulluar, si masë paraprake më 12 shtator, mesfushori bardhezi gjithashtu rezultoi pozitiv në kundër-analizën, i quajtur ndryshe testi B, rezultatet e të cilit u morën më 6 tetor. Kërkesa për pezullim 4-vjeçar korrespondon me sanksionin e parashikuar për doping, nëse nuk ka marrëveshje për pranimin e fajësisë.

Me sa duket, lojtari ka refuzuar pranimin e fajësisë dhe marrëveshjen përkatëse, në bazë të cilës do të qëndronte 2 vite larg fushave të blerta. Kësisoji, Pogba do të shkojë në gjyq, përpara Gjykatës Kombëtare Anti-Doping.