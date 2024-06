Portugalia bëhet skuadra e tretë që kualifikohet në raundin tjetër të Euro 2024

Portugalia triumfoi me rezultatin 0-3 ndaj Turqisë dhe siguron raundin tjetër të Kampionatit Europian, Gjermani 2024.

Me kete rezultat portugezët i mbyllën dy javët e para të fazës së grupeve me fitore, ndërsa kryesojnë me 6 pikë Grupin F.

Skuadra e trajnerit Martinez diktoi ritmin e sfidës së luajtur në “Signal Iduna Park” në Dortmund, ndërsa ishte Silva ai që zhbllokoi takimin, me golin e realizuar në minutën e 21’.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.



Shtatë minuta më pas Akaydin shkaktoi një autogol, ndoshta më të çuditshmin e këtij Europiani, të paktën deri në këto momente, duke dyfishuar avantazhin e kundërshtarëve dhe duke bërë që fraksioni hapës të mbyllej me rezultatin 0-2.

Në pjesën e dytë, Portugalia u shfaq sërish kërkuese dhe në minutën e 56’ Ronaldo i dhuroi asist Fernandes-it, me këtë të fundit që realizoi golin e tretë për portugezët.

Ronaldo me kete asistim arrin një tjetër rekord në karrierën e tij, duke u bërë lojtari që ka dhuruar me shumë asistime në historinë e Europianit, plot 8 të tillë dhe lë pas çekun Poborsky që ka dhuruar 7.

Në fund ndeshja u mbyll me rezultatin 0-3 me Turqinë, që duhet të luftojë ende për kualifikimin, teksa Portugalia u bashkohet Gjermanisë dhe Spanjës, që janë të vetmet që e kanë siguruar në javën e dytë kualifikimin.