Pochettino: Ja pse u largua Armando Broja nga Kombëtarja shqiptare

Armando Broja mori ftesën e Sylvinho-s për ndeshjet që Kombëtarja jonë do të luante përballë Çekisë të vlefshme për kualifikueset e "Euro 2024" dhe miqësoren ndaj Bullgarisë.

Por sulmuesi i Chelsea-t u largua nga grumbullimi dhe nuk luajti në asnjë nga këto dy ndeshje. Pas këtij largimi që u konstatua si dëmtim, shqiptarët filluan të krijonin aludime dhe duke e “urryer” disi Brojën.

Por Pochettino ka thënë fjalën e tij për këtë situtatë të Armando Brojës dhe ka njoftuar se ai do të mungojë në ndeshjen që “Blutë e Londrës” do të luajnë përballë Arsenalit.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Kemi sërish shumë mungesa dhe një ndër to është ajo e Brojës. Ka një irritim në gjurin e majtë, arsye për të cilën ndërpreu edhe grumbullimin me kombëtaren. Në dyshim është edhe sulmuesi tjetër Jackson, për të cilin do të vendosim vetëm nesër”, u shpreh trajneri argjentinas.

Kështu bien poshtë aludimet që Armando Broja la kombëtaren kuqezi që të shkonte në mënyrë që të ishte i gatshëm për ekipin londinez.