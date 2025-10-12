LEXO PA REKLAMA!

Plas keq te serbët, trajneri akuzohet për tradhti pasi i mundi Shqipëria

Lajmifundit / 12 Tetor 2025, 08:59
Sport

Futbollisti i Crvena Zvezdës dhe lojtari i kombëtares serbe, Nemanja Radonjiç, akuzoi ashpër trajnerin Dragan Stojkoviç pas humbjes kundër Shqipërisë në Leskovc.

Në story-n e tij në Instagram, Radonjic postoi një foto të tij të veshur me një fanellën e kombëtares serbe, por edhe një flamur japonez, së bashku me hitin e njohur të Indira Radiç, “Heroji”.

“Ti nuk ishe kurrë hero, të fal për këtë, sepse tradhtarët e duan vetëm veten” është teksti i këngës që me sa duket Radonjiç ia ka dërguar trajnerit Stojkoviç, duke lënë të kuptohet se ai ka tradhtuar serbët në humbjen me Shqipërinë.

