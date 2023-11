Pirlo reagon për herë të parë pas eliminimit nga Champions: Kam dy porosi për lojtarët

Trajneri juventin Andrea Pirlo ka reaguar për herë të parë lidhur me skualifikimin nga Champions League. Në një konferencë për mediat, Pirlo ka folur për situatën që ndodhet në ekipin e tij, ndërsa shprehen të padorëzuar.

“Eliminimi nga Champions League ishte një goditje për ne, por po e marrim veten. E kemi të qartë se çfarë duhet të bëjmë, tani duhet shpirt skuadre dhe krenari e madhe. Ronaldo ndihet mirë dhe është përgatitur për ndeshjen me Cagliarin. Është normale që ndihet i zhgënjyer, por ashtu ndihemi edhe ne të tjerët.

Në karrierën time kam përjetuar disa situata të ngjashme. Unë gjithmonë jam përpjekur të rinisem me shumë entuziazëm dhe kundër Cagliarit do të bëjmë të njëjtën gjë. Jemi akoma në mars, janë edhe 13 ndeshje deri në fund të kampionatit. Mos të harrojmë që do të luajmë edhe finalen e Kupës së Italisë.

Kemi dëshirë të tregojmë se jemi Juventusi dhe se duam të luftojmë për titullin kampion deri në fund. Na mungojnë vetëm Demiral, Dybala dhe Bentancur. Projekti ynë? Ideja ka qenë gjithmonë bashkimi i ‘veteranëve’ me një grup të rinjsh. Mendoj se gjithmonë ka qenë kështu nga fillimi, do të jetë kështu edhe në të ardhmen“, përfundoi Pirlo.