Përmbysje dhe spektakël/Shqipëria mposht Jordaninë në miqësore 4 me 2 , gol dhe asist nga Broja
Shqipëria po vazhdon momentin e mirë, pas asaj fitore historike në Leskova, pasi mbrëmjen e sotme ka mposhtur me rezultatin 4-2 Jordaninë, në një miqësi të zhvilluar në stadiumin “Air Albania” në Tiranë.
Edhe pse me kuqenjtë 7 në formacion, ishin dominues në gjithë lojën, me disa dalje të tjera të Jordanisë, e cilate momente pasigurie në mbrojtjen tonë.
Një prej tyre ishte në minutat e ’27, kur Jordiania gjeti dhe golin e avantazhit pas një goditje këndi. E gjithë prapavija kuqezi ishte në “gjumë” dhe Al-Rashdan gjuajti me kokë duke mposhtur Dajsinanin.
Barazimi të besuarit e Silvinjos erdhi në minutat e ’40, kur Nedim Bajrami me një inkursion nga kjo majta gjeti për hapësirën në fund dhe pasi u kthye në rrjetë nga Abualnadi i cili shënon autogol.
Me rezultatin e njëjtë u mbyll dhe fraksioni i parë i lojës, teksa e dyta nisi me tre ndërrime nga Silvinjo, ku Berat Gjimshiti, Julian Shehu dhe Jasir Asani i lanë fushë në Klisman Cakes, Behar Ramadanit dhe Nazmi Gripshit. Ky ishte dhe një debutim me fanellën kuqzi për Gripshin dhe Caken.
Ndërkohë, në minutën e ’61 ishte Mirlind Daku, i cili i la vendin Armando Brojës në qendër të sulmit, i cili do të gjente golin 3 minuta pas aktivizimit, duke i dhënë kështu dhe avantazhin kuqezinjëve. Pas një asisti fantastik nga Kristian Asllani, Broja doli i vetëm përballë portës dhe pasi e kaloi portierin e shtyu dhe topin në rrjetë.
Në minutën e ’75 ishte Arbër Hoxha, i cili pasoi kaloi një kundërshtar, realizoi një super gol, pas një gjuajtje nga distanca. Gjithsesi, kuqzinjtë nuk u ndalën këtu, por 4 minuta më vonë, Armando Broja dribloi kundërshtarët dhe më pas i dha një asist fantastik Nedim Bajramit, i cili e çoi topin në rrjetë për rezultatin 4-1.
Por, në minutën e fundit të kohës së rregullt, mbrojtja kuqezi shfaqi sërish pasiguri dhe Jordania ngushtoi diferencën me Ali Olwan.
Vlen të theksohet dhe fakti se Elseid Hysaj ka hyrë zyrtarisht në histori, duke u bërë lojtari me më shumë paraqitje në Kombëtaren kuqezi.
Mbrojtësi shkodran ka arritur shifrën rekord prej 94 ndeshjesh, duke kaluar çdo emër tjetër që ka veshur fanellën e Shqipërisë, pasi 31-vjeçari, u hodh në fushë në minutën 77-të në miqësoren ndaj Jordanisë, duke shijuar këtë moment të artë në karrierë.
Me këtë fitore, kuqzinjtë mbyllin dhe grumbullimin për tetorin, teksa në nëntor do të luhen dy ndeshjet e fundit për kualifikueset e kampionatit botëror, kundër Anglisë dhe Andorrës, ku Shqipëria do të synojë ruajtjen e vendit të dytë në grup, që të çon në “play off”.