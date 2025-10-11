LEXO PA REKLAMA!

Përgatitjet për Serbi-Shqipëri, rreth 5000 forca policie për të ruajtur rendin

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 12:10
Sport

Përgatitjet për Serbi-Shqipëri, rreth 5000 forca policie për

Rreth 5000 forca policie do të angazhohen për të ruajtur rendin në kuadër të ndeshjes Serbi-Shqipëri që zhvillohet mbrëmjen e sotme në orën 20:45 në stadiumin e Leskovacit.

Përfaqësuesit e FSHF-së dhe stafi i kombëtares janë nisur drejt Leskovcit, ku do të zhvillohet mbledhja teknike me UEFA-n dhe përfaqësuesit e Serbisë për ngjyrën e fanellës që do të luhet.

Sa i përket organizimit të ndeshjes, do të angazhohen rreth 5000 forca policie, të ardhura nga Beogradi, për të mbajtur rendin në zonën mes Nishit dhe Leskovcit.

Rreth 7 mijë tifozë serbë do të jenë në stadium për ndjekur ndeshjen Serbi-Shqipëri.

