Operohet Marash Kumbulla, dëmtimet e lënë jashtë fushe mbrojtësin kuqezi

Operohet në gju Marash Kumbulla. Mbrojtësi shqiptar i Romës iu nënshtrua një operacioni dhe do të mungojë për një kohë, ndoshta gjatë gjithë vitit 2023.

Qendërmbrojtësi i kombëtares tonë u dëmtua para disa ditësh dhe së fundmi klubi i Romës ka bërë me dije se mbrojtësi kuqezi ka kryer një operacion dhe gjithçka ka përfunduar me sukses.

Megjithatë, procesi i rikuperimit pritet të jetë i gjatë dhe se Kumbulla mund të humbasë komplet vitin 2023. Ky lajm është i keq edhe për kombëtaren tonë në prag të ndeshjeve që do të luhen në qershor.

Njoftimi i klubit

“Operacioni i kryer nga Dr. Andrea Panzeri në Casa di Cura La Madonnina në Milano, në prani të menaxherit shëndetësor të AS Roma, Dr Massimo Manara, përfundoi me sukses. Futbollisti do të qëndrojë për disa ditë në klinikën milaneze dhe së shpejti do të fillojë ciklin e rehabilitimit në Qendrën Sportive Fulvio Bernardini”.