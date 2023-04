Përdhunoi minoren në një lokal, në pranga portiere i skuadrës greke

Një ngjarje e rëndë ndodhi me portierin e skuadrës së Volos, Boris Kleiman, në Greqi. Mediet vendase shkruajnë se 33 vjeçari teksa ishte në një bar në Kolonaki me miqtë e tij në orët e para të mëngjesit së 11 prillit, iu afrua një grupi studentësh që kishin shkuar në Greqi për pushime.

Portieri u njoh me një vajzë minorene nga Belgjika e cila edhe për shkak të konsumimit të alkoolit u afrua edhe më shumë seç duhej me Kleiman. Në momentin që portieri kërkoi që të vazhdonin më tej, vajza e refuzoi afrimitetin me të.

Atëhere Kleiman përdori forcën dhe abuzoi seksualisht me minorenen e huaj. Ishin pikërisht miqtë e vajzës të cilët lajmëruan Policinë dhe më pas 33-vjeçari u shoqërua për në komisiarat ku u identifikua nga viktima.

Policia i gjeti gjatë arrestimit lëndë narkotike, e cila iu konfiskua menjëherë, ndërsa në ditët në vijim pritet të merret edhe një vendim nga ana e Prokurorisë së Athinës. Ndërkohë, edhe klubi i Volos ka marrë masa duke e përjashtuar nga skuadra Boris Keiman.