LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Pavarësia e Shqipërisë, flamuri kuq e zi shfaqet në Katar gjatë ndeshjes Brazil-Zvicër (FOTO)

Lajmifundit / 28 Nëntor 2022, 19:14
Sport

Pavarësia e Shqipërisë, flamuri kuq e zi shfaqet në Katar

Pasditen e sotme u zhvillua ndeshja Brazil-Zvicër, e vlefshme për Kampionatin Botëror që po zhvillohet në Katar.

Brazili ka siguruar matematikisht kualifikimin në fazën tjetër të Botërorit të Katarit, pas fitore së dytë radhazi në fazën e grupeve. Mjafton 1-0 ndaj Zvicrës, sfidë kjo që rezultoi ashtu siç pritej, mjaft e komplikuar.

Sfida zhbllokohet në minutën e 64-të nga Vinicius. Gjithsesi, festa e brazilianëve ndalet nga VAR, pasi pas një rishikim në sistemin e teknologjisë, vërehet se Richarlison kishte marrë pjesë në aksion.

Presioni i skuadrës së Tite u rrit edhe më shumë. Goli i Selecciaos do vinte në minutën e 83-të nga Casemiro, me mesfushorin që nuk fal me një goditje të bukur.

Titullar te helvetët ishte Granit Xhaka, sakaq Xherdan Shaqiri nuk ia doli dot për shkak të një dëmtimi në kofshë. Brazili shkon në kuotën e gjashtë pikëve, të besuarit e Murat Yakin e ndjekin me 3 pikë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion