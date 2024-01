Partizani zbulon dy kundërshtarët për miqsësore në Turqi

Partizani ka nisur fazën përgatitore në Antalia të Turqisë. Klubi i kuq ka bërë me dije se grupi i lojtarëve ka kryer edhe seancën e parë stërvitore, teksa janë zbuluar edhe 2 kundërshtarët e testeve miqësore.

Përgjatë qëndrimit në Antalia skuadra ka planifikuar edhe dy teste miqësore me azerët e Neftçi Baku dhe holandezët e Volendam.

Në drejtimin e trajnerit Orges Shehi dhe stafit teknik skuadra ka zhvilluar programin e përcaktuar. Nga nesër ekipi do të vijoj përgatitjet me dy seanca të plota.

NJOFTIMI I KLUBIT:

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ekipi nis përgatitjet në Antalia të Turqisë. Sot pasdite grupi i lojtarëve ka kryer edhe seancën e parë stërvitore. Në drejtimin e trajnerit Orges Shehi dhe stafit teknik skuadra ka zhvilluar programin e përcaktuar. Nga nesër ekipi do të vijoj përgatitjet me dy seanca të plota. Përgjatë qëndrimit në Antalia skuadra ka planifikuar edhe dy teste miqësore me azerët e Neftçi Baku dhe hollandezët e Volendam.