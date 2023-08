Partizani me fat, humbje minimale në Kazakistan

Partizani u mposht minimalisht në transfertë ndaj Astanës, në ndeshjen e parë për “play off” në Conference League.

Një gol i shënuar nga Loncar në minutën e 42-të, vendosi ndeshjen. Mesfushori me një gjuajtje të fortë nga jashtë zone, ia doli ta ndalë topin në fundin e rrjetës.

Pjesa e dytë ishte më ndryshe, me Partizanin që u shfaq me një fytyrë tjetër, duke provuar të rrezikojë portën kundërshtare dhe duke dhënë kështu shpresa për kualifikimin, për ndeshjen që do luhet pas një jave në Shqipëri.

Të kuqtë ishin me fat gjithashtu, pasi kazakëve, iu anuluan dy gola për pozicion jashtë loje.