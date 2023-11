Pak para ndeshjes, UEFA “frikëson” Moldavinë, kujton 3 supergolat e Asanit

UEFA vijon t’u bëjë jehonë golave të kuqezinjve në këto kualifikuese të Euro2024. Në prag të ndeshjes së sotme Moldavi-Shqipëri, faqja zyrtare e UEFA-s në Facebook, ka postuar në një video tre golat spektakolarë të Jasir Asanit.

Dhe e nis pikërisht me golin e parë ndaj Moldavisë në qershor, për të vijuar me “perlën” ndaj Polonisë dhe e mbyll me supergolin ndaj Çekisë. Tre gola njëri më i bukur se tjetri që bënë të mundur që sot Kombëtarja shqiptare të jetë vetëm 1 pikë larg Evropianit.

Kujtojmë që dy nga golat fantastikë e Asanit u zgjodhën si më të mirët e raundeve përkatëse, pa harruar edhe atë të Asllanit ndaj Ishujve Faroe dhe të Bajramit në Çeki. Pra, kuqezinjtë dijnë të shënojnë vetëm supergola.