Nuk ka fitues në duelin e rivalëve të Shqipërisë, dy vendet e fundit të Grupit K ndajnë pikët
Pak ore para ndeshjes Serbi-Shqipëri, dy ekipe të tjera të Grupit K zbritën këtë të shtunë në fushë.
Letonia dhe Andorra ndanë pikët në një barazim spektakolar me rezultatin 2-2.
Sfida nisi më mirë për miqtë, të cilët shënuan në minutën e 33’ me San Nicolas, por katër minuta nga fundi i pjesës së parë Zelenkovs barazoi.
Në minutën e 55’, Gutkovskis shndërroi në gol një 11-metërsh, duke kaluar përkohësisht në avantazh vendasit, por miqtë reaguan sërish dhe në të 78’, Oliveira barazoi takimin.
Me këtë barazim, Letonia shkon në kuotën e 5 pikëve, ndërsa Andorra merr pikën e parë në këtë fushatë kualifikuese.
REZULTATI:
LETONI 2-2 ANDORRA
Zelenkovs 41’, Gutkovskis (P) 55’ / San Nicolas 33’, Oliveira 78’