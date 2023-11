Një forcë më shumë për Silvinjon, Kumbulla drejt rikthimit

Një mungesë e madhe e Shqipërisë në këto kualifikuese ka qenë edhe Marash Kumbulla. Forma fantastike e repartit mbrojtës, ku në 6 ndeshje kemi pësuar vetëm 3 gola, mbrojtja më e mirë, ka bërë që mungesa e Kumbullës të mos ndihet.

Qendërmbrojtësi i Romës nuk zbret në fushë që nga muaji prill kur këputi ligamentet e gjurit.

Kumbulla është rikthyer së fundmi të stërvitet i diferencuar, ndërsa brenda një muaji është planifikuar të zbret në fushë në një sfidë me të rinjtë për të kuptuar më qartë se kur do të jetë në dispozicion të Mourinho. Me Shqipërinë që po bëhet gati për një Evropian unik, rikthimi i Brojës dhe Kumbullës në dispozicion të Silvinjos është një lajm që të gjithë tifozët e presin me padurim.