Nga porta në sulm Sylvinho nuk ndryshon, formacioni zyrtar i Kombëtares ndaj Moldavisë

Shqipëria do të luajë përballë Moldavisë duke nisur nga ora 18:00. Një ndeshje mjaft e rëndësishme për Kombëtaren tonë pasi mund të nisë festën e kualifikimit në europian në rast se nuk humbet.

Si për Sylvinhon dhe për lojtarët kjo është një “finale”.

Nuk ka asnjë ndryshim as në formacionin që Sylvinho ka projektuar për këtë sfidë. Në fushë do të jenë fituesit. Nga porta në sulm pa ndryshime, më poshtë do të njiheni me formacionin “ANTI-MOLDAVI”.