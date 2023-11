'Nëse vdes është dëshira e Zotit', çfarë deklaronte Dwamena në 2022

Ndarja nga jeta e sulmuesit të Egnatias Raphael Dwamena në fushë, ka shokuar futbolldashësit në Shqipëri dhe jo vetëm, me mediet ndërkombëtare që kanë paraqitur rastin tragjik të Rrogozhinës.

Në janar 2020, pas disa problemeve në fushë, sulmuesi iu nënshtrua një operacioni në Zaragoza dhe një pajisje iu instalua në zemër dhe ai nuk mund të luante për gati tre vjet. Mjekët i rekomanduan të mos luante më por ai insistoi ta bënte këtë.

Në vitin 2022, Dwamena u intervistua nga 'Neue Zürcher Zeitung' e Zurihut dhe e bëri të qartë pozicionin e tij për problemet e tij shëndetësore dhe futbollin: "Nëse unë vdes, ky është vullneti i Zotit. Unë jam larguar dhe kaq. I harruar. Njerëzit do të jenë të trishtuar për disa orë, ose ndoshta edhe disa javë. Por ata do ta kalojnë atë dhe do të vazhdojnë. Unë nuk e jetoj jetën time për t'i kënaqur njerëzit. Vetëm Zotin", thoshte Dwamena.