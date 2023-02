Në rënie të lirë, statistikat shqetësojnë Partizanin, Colella nën akuzë

Në këtë vit, në tre ndeshje Partizani ka marrë vetëm një pikë, 2 humbje dhe një barazim, shifra negative që patën një efekt të menjëhershëm në tabelën e klasifikimit, jo vetëm dorëzuan kreun, por tashmë e shohin Tiranën 4 pikë larg.

Nga hero pas suksesit në derbi, Colella e sheh veten në bankën e të akuzuarve, ish figura të klubit bëjnë përgjegjës italianin. Këtë herë, pas humbjes kundër Teutës, edhe Colella nuk u përpoq të gjente justifikime, por pranoi verdikin, në sytë e tij kjo ishte një ndeshje ku gabuan në gjithçka.

Ecuria jo pozitive këtë vit, por dhe largimet me shumë peshë të Skukës dhe Bitrit ndërlikojnë ndjeshëm objektivin e tyre kryesor, titullin kampion.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ajo që shqetëson më shumë është fakti që të kuqtë kanë pësuar 21 gola në 18 javë, me shumë se një gol për ndeshje. Nuk po gjejnë qetësi as në lidhje me portën, Rexhepi apo Hoxha mbetet një temë e nxehtë.