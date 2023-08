Ndeshjet e muajit shtator, katër risi në listën e Silvinjos

Kombëtarja kuqezi pritet në fillim të javës së ardhshme të nisë përgatitjet për dy sfidat vendimtare të shtatorit në kuadër të Eliminatoreve të Evropianit 2024, atë kundër Republikës Çeke më 7 shtator në fushë të huaj dhe atë ndaj Polonisë në Tiranë. Dhe teksa përfaqësuesja çeke e ka shpallur që të martën listën e 23 lojtarëve që trajneri Jarosllav Silhavi ka thirrur për ndeshjen e shtatorit, homologu i tij, Silvinjo, ende ka dilema sa i përket listës.

Rtsh ka mësuar se mund të ketë të paktën 4 risi në listën e brazilianit të stolit kuqezi, që do të prekin kryesisht sektorin e mbrojtjes dhe të sulmit. Kështu, në sulm, një risi pritet të jetë Mirlind Daku, i cili ka pasaportë të Kosovës, por ka marrë kohët e fundit edhe pasaportën e Shqipërisë, çka tregon se ai është në radarët e trajnerit të Kombëtares kuqezi, Silvinjo. Ky i fundit ka dëshmuar se e ka zgjeruar fushëpamjen e punës së tij, duke mbajtur në vëmendje një numër elementësh premtues shqiptarë anembanë botës dhe Daku po bën një sezon shumë të mirë në Rusi me ekipin e tij të ri, Rubinin e Kazanit.

Duke mbetur tek sulmi, shpresat, edhe pse të vakëta, ishin që për dy ndeshjet vendimtare të shtatorit të ishte edhe Armando Broja, por nuk pritet që Çelsi ta lërë të lirë futbollistin e ri, që është kthyer në stërvitje pas dëmtimit afatgjatë. Kurse Arbnor Muja, një tjetër lojtar që ka pasaportë të Kosovës, por ka marrë kohët e fundit edhe pasaportën e Shqipërisë, mund të jetë një tjetër risi e listës së Silvinjos. Ndërkaq, në mbrojtje, është projektuar edhe një rikthim i Arlind Ajeti me fanellën kuqezi, teksa veterani po kalon një formë të mirë tek Klujzhi në Rumani. Një pikëpyetje e fundit e Silvinjos është edhe Thomas Strakosha, i cili është i dëmtuar dhe është në dyshim nëse do të jetë gati fizikisht për sfidat kuqezi.

Çfarë bën Georgina Rodríguez kur fëmijët e saj shkojnë të flenë?

Partnerja e Cristiano Ronaldos vazhdon me rolin e saj si nënë e pesë vogëlushëve me të cilët jeton dhe me të cilët ka lënë mjaft shenja adhurimi. Pra, nëse duhet të stërviteni në orë tek për të qenë gjithmonë në dispozicion të fëmijëve, mos hezitoni ta bëni këtë.

Edhe një herë këtë e ka regjistruar sërish në rrjetet sociale, duke treguar se përveç kësaj, nuk e harron punën e saj si influencuese. "Fëmijët në shtrat dhe nëna duke përfituar," shkroi Georgina rreth njëmbëdhjetë të natës, një kohë jo shumë e zakonshme për t'u stërvitur. Po e bëja me një biçikletë të palëvizshme, në errësirë ​​të plotë, ndoshta për të mos shqetësuar të vegjlit në shtëpi. Pra, ky është një tjetër nga sekretet e të dashurës së Cristiano Ronaldos për të qenë në gjendje të qëndrojë në formë dhe të stërvitet nga shtëpia e saj.