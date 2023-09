Ndeshje spektakolare me 7 gola, Egnatia "thyen" Erzenin

Egnatia regjistroi fitoren e dytë radhazi në kampionat, teksa mposhti me rezultatin 4-3 Erzenin, në sfidën e vlefshme për javën e tretë në Superiore.

Një ndeshje spektakolare në Rrogozhinë, ku protagonist ishte sulmuesi Raphael Dwamena, i cili shënoi tre gola të shpejtë në pjesën e parë, në minuat 9, 16 dhe 22.

Shijakasit ngushtuan shifrat me Maliqin në minutën e 30-të, por në minutën e 39-të, ishte Zejnullai që shënoi të katërtin për vendasit.

Spektakli nuk mungoi as në pjesën e dytë, ku Erzeni u shfaq më kërkues dhe gjeti golin e dytë në minutën e 54-t me Meçjan. Shijakasit nuk u dorëzuan dhe në minutën e 93-të shënuan të tretin me Kahrimanovic, me penallti, por rezultati nuk ndryshoi deri në fund.