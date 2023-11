Ndeshja që vendos kualifikimin në Euro 2024, shiten dy javë para biletat për Kombëtaren

Kombëtarja shqiptare e futbollit do mësojë këtë muaj fatet për kualifikimin në Europianin 2024, me kuqezinjtë që janë vetëm një pikë larg nga zyrtarizimi për në finalet e "Gjermani 24".

Kuqezinjtë udhëtojnë drejt Chisinaut në 17 nëntor, aty ku do përballen me Moldavinë. Një barazim në këtë ndeshje do bënte që Shqipëria edhe matematikisht të ishte pjesë e Euro 2024 si e kualifikuar në grupin E.



Atmosfera në stadiumin e kryeqytetit moldav nuk do jetë në favor për tanët, pasi federata e këtij vendi ka njoftuar se janë shitur të gjitha biletat. Pra 10.500 tifozë do jenë të pranishëm për të parë Moldavi - Shqipëri në stadium, ndërsa interesi edhe nga moldavët ka qenë i lartë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Veç Moldavisë, kuqezinjtë mbyllin këtë fushatë kualifkuese më 20 nëntor, kur presin në "Air Albania" Ishujt Faroe. Në grupin E, Shqipëria me 13 pikë mban vendin e parë, ndjekur nga Çekia me 11-të, Polonia me 10-të, Moldavia me 9-të dhe Ishujt Faroe me vetëm një pikë.