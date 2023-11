Ndeshja pa gola me ishujt Faroe/ Armand Duka: Ekipi nuk hyri me mentalitetin e duhur

Kreu i FSHF, Armand Duka ka folur për ndeshjen Shqipëri-Ishujt Faroe e cila përfundoi pa gola.

I ftuar në emisionin “Opinion”, Duka tha se pas fitores me Moldavinë, kombëtarja nuk hyri në lojë me mentalitetin e duhur, me impenjimin e duhur që nuk ka skuadra të dobëta.

“Ky ka qenë edicioni më i mirë që ka bërë Kombëtarja Shqiptare, uroj që të kemi stabilitet në të ardhmen. Ka qenë më i mirë me rezultatet, gola të bukur. Do të ishte shumë mirë nëse do kishte fund të lumtur dje.

Duke qenë se siguroi kualifikimin në Moldavi, nuk kanë hyrë me mentalitetin e duhur, me impenjimin e duhur që nuk ka skuadra të dobëta, e kanë menduar lehtë me një këmbë në festë, me mendjen totale në festë. Nuk mund të them nënvlerësim, por vetë ndjesia e brendshme për festën dhe e mendon shumë të lehtë atë ndeshje”, u shpreh Duka.