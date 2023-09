Ndeshja me Poloninë, Silvinjo publikon formacionin e Shqipërisë

Trajneri i kombetares shqiptare te futbollit, Silvinjo duket se ka vendosur perfundimisht per formacionin me te cilin do ndeshet me Polonine.

Ndeshja e vlefshme per Euro 2024 zhvillohet ne Tirane.

Sipas formacionit te publikuar zyrtarisht, Cikalleshi, Uzuni e Asani jane ne sulm.

Pas tyre jane vendosur Bajrami, Ramadani dhe Asllani.

Me pas, Mitaj, Gjimshiti, Ismajli dhe Hysaj.

Ne porte eshte Thomas Strakosha.