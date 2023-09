Ndeshja me Çekinë, Silvinjo dërgon në tribunë lojtarin veteran

Trajneri i Kombëtares shqiptare, Silvinjo, ka grumbulluar 25 lojtarë për dy ndeshjet ndaj Çekisë dhe Polonisë. Por kjo do të thotë se në ditën e ndeshjeve, dy prej këtyre lojtarëve do të qëndrojnë në tribunë, pasi vetëm 23 futbollistë përfshihen në protokoll. Për ndeshjen e parë, “gjysma” e telashit në një farë mënyre është zgjidhur nga gjendja gripale e Qazim Laçit.



Mesfushori ka qëndruar në Shqipëri dhe shpresohet të rikuperohet për sfidën e dytë ndaj Polonisë, Sa i përket emrit të dytë që do të qëndrojë në tribunë, Silvinjo ka zgjedhur që ai të jetë Odise Roshi, siç publikohet në listat e UEFA-s për ndeshjen në fjalë.



Roshi, një nga veteranët e kombëtares kuqezi, nuk ka pasur hapësira në ndeshjet e mëparshme me teknikun brazilian dhe për të ky grumbullim ishte mënyra për t’u prezantuar me Silvinjon. Por me sa duket pikërisht ai do të jetë mungesa e ndeshjes së parë ndaj çekëve duke parë takimin nga tribuna, ku ndërkohë do të kenë vend në ekip dy prurjet më të reja të kuqezinjve, Mirlind Daku dhe Arbnor Muja.