Ndeshja me Austrinë, Italia nuk pranon të “luftojë” kundër racizmit në fushë

Lufta kundër racizmit ka vijuar prej vitesh dhe tashmë, kjo po bëhet shembull edhe në futboll. Në Euro2020, skuadra të shumta, kanë vendosur të bashkangjiten. Edhe ata në një farë mënyrë duan të luftojnë këtë fenomen, duke u uliur në gju pak sekonda se të nisë ndeshje. Duket se Italia, para ndeshjes me Austrinë, nuk ka pranuar ta bëjë këtë veprim.

Një faqe shumë e populluar në Itali, ka postuar këtë shkrim.

"Italia zgjodhi të mos gjunjëzohej para ndeshjes kundër Austrisë. Ndoshta, jo. Ndoshta po."

Një gjest i thjeshtë, i cili zgjat disa sekonda, disa çaste para se bilbili të bëhet çështje e gjendjes. Çfarë ekzagjerimi. Le ta imagjinojmë skenën: Azzurrit u mblodhën rreth tryezës së rrumbullakët, madje nuk ishte e nevojshme të përgatiteshin një plan beteje sepse ka barbarë që u bëjnë presion portave të mbretërisë.

Nëse lojtarët e Italisë qëndrojnë në këmbë para fillimit të ndeshjes kundër Austrisë, a do të dëshmojnë se janë racistë? Jo. Askush nuk mund ta censurojë ndjeshmërinë e tij, duke e etiketuar me mendime paragjykuese dhe shumë negative. ⁣

Ashtu si entuziazmi i zorrëve (zbulimi i mirësisë së rreme) është vetëm një shprehje e mediokritetit në lidhje me një temë që meriton një qasje shumë të ndryshme. Por me siguri ata do të kenë humbur një mundësi të mirë për të paktën të dërgojnë një sinjal njerëzor siç bëri Colin Kaepernick në 2016 dhe shumë sportistë të tjerë kohët e fundit, në prag të Black Live Matter pas vrasjes së George Floyd. ⁣

Sepse është e vërtetë që nuk vlerësohet nga këto detaje një lojtar. Por një njeri po. Nga Maurizio De Santis”, shkruhet në faqe.