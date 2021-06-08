LEXO PA REKLAMA!

Zbulohen formacionet zyrtare, 11 të përzgjedhurit e trajnerit Reja për ndeshjen me Çekinë

Lajmifundit / 8 Qershor 2021, 19:13
Sport

Zbulohen formacionet zyrtare, 11 të përzgjedhurit e trajnerit Reja

Shqipëria luan sot përballë Republikës Çeke, prej orës 20:15. Trajneri Reja ka bërë zgjedhjet e tij dhe ka disa ndryshime, veç modulit të zakonshëm 3-5-2.

Krahët e mbrojtjes kanë ndryshuar, me Veselin dhe Trashin që luajnë në vend të Dokës dhe Lenjanit, që ishin në fushë nga fillimi kundër Uellsit.

Në mesfushë risia është Sherif Kallaku, i cili vendoset krah kapitenit Abrashi dhe Keidi Bares. Reja ka rikthyer sulmin e zakonshëm, me Cikalleshin dhe Manajn titullarë.

ÇEKIA (4-2-3-1): Vaclik, Coufal, Celutska, Kalas, Boril, Kral, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schick.

SHQIPËRIA (3-5-2): Selmani; Ismajli, Gjimshiti, Kumbulla; Veseli, Abrashi, Bare, Kallaku, Trashi; Cikalleshi, Manaj . Trajneri: Edy Reja.

