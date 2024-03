Napoli në rënie të lirë, Lazio i afrohet Romës

Napoli vijon sezonin me ulje ngritje të forta. Pas fitores së madhe kundër Milan në transfertë, blutë e Spallettit tronditen në “Maradona”.

Spezia e Rey Manaj i rezervoi një surprizë të hidhur duke i marrë një fitore në shifrat 0-1 që shumë pak veta e imagjinonin. Sulmuesi i Kombëtares është kthyer në një pikë referimi në sulmin e “shqiponjave”, por kjo ishte një sfidë ku nuk pati thuajse asnjë shans.

Pas kësaj humbje, Napoli vijon të humbas terren në raport me Inter, minus 7 pikë në 19 javë. Nuk arrin të ketë qëndrueshmëri as Roma e Jose Mourinhos.

Verdhekuqtë u ndalën në një barazim 1-1 përballë Sampdoria. Tekniku portugez nuk preferoi të aktivizonte për asnjë minutë Marash Kumbullën. Me 32 pikë, kryeqytetasit e mbyllin vitin në vendin e 6-të, plus një pikë në raport me Lazio.

Ekipi i Sarri siguroi një fitore të rëndësishme 1-3 në transfertë përballë Venezia. Thomas Strakosha zbriti sërish si titullar ndërsa Hysaj nuk ishte i pranishëm në këtë transfertë si pasojë e dëmtimit që ka pësuar.BW