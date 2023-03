Mbaroi koha e çantave masive, u erdhi koha atyre mini

Nuk është çështja te ajo se çfarë mbanë, por se SI e mbanë!

Dhe kjo nuk lidhet vetëm me çanta, por me gjithçka që ka të bëjë me modën. E dini, jo gjithçka që është në modë është e përshtatshme për stilin tuaj.

Duke filluar nga një çantë e rrumbullaket në formë të kovës e deri tek storiet e luleve, po ndodh edhe një rikthim i formave të viteve 1970. Ka kohë që mini-çantat kanë qenë duke bërë punën e vet në botën e çantave të dorës, dhe shpresoj shumë që ky trend të ju pëlqejë, sepse nuk është duke ikur askund!

Përfundoi periudha e një trendi që jetoi një kohë të shkurtër, ai i çantave masive, shumë të rënda, totalisht të shthurura për nga madhësia i cili gradualisht shkoi në drejtim të çantave mini duke ngazëllyer kështu edhe krahët e një gruaje.

Gjithçka që ka të bëjë me çantat e vogla është disi e adhurueshme, që nga madhësia kompakte deri tek rripi i gjatë i krahut, mendoj se janë shumë të përshtatshme për verën me ditë të gjata e të nxehta.

Sa u përket ngjyrave ua preferoj ato të ndezura dhe pastel për këtë verë. Mos i lini anash edhe nëse kanë pak përmbajtje të gëzofit apo puplave të kombinuara me ndonjë punim dore, vetëm keni kujdes gëzofin që të jetë në masë të vogël dhe të ketë ngjyrat e duhura për stinën e verës, sepse në të kundërtën nuk do t’ju shkonte fare.