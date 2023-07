Milan mbetet i “mallkuar”, kuqezinjtë humbasin një tjetër titullar për sfidën ndaj Chelsea në Champions

Milani dhe Stefano Pioli nuk do të mund të llogarisin Charles De Ketelaere për ndeshjen e radhës të Champions League, të planifikuar për të martën mbrëma në “San Siro” kundër Chelsea.

Xhevahiri belg u ndal për shkak të një tendosjeje muskulore dhe nuk mori pjesë në stërvitje me pjesën tjetër të skuadrës kuqezi në prag të sfidës me blutë e Londrës.

Për De Ketelaere, pra, punë vetëm në palestër duke pritur nëse do të jetë në dispozicion për ndeshjen e kampionatit kundër Veronës, që do të luhet të dielën në mbrëmje në “Bentegodi”.

Një mungesë e rëndësishme për Milanin, i cili pikërisht ndaj bluve, nga të cilët u mund 3-0 në ndeshjen e parë, kërkon pikë të rëndësishme për të kaluar në fazën eliminatore të kompeticionit më të mirë të klubeve kontinentale.

Klasifikimi i Grupit E në fakt për momentin është ky: Salzburgu 5 pikë, Chelsea dhe Milani 4 pikë, Dinamo e Zagrebit 3 pikë.

Për sa i përket Armando Brojës, shqiptari u hodh në fushë në minutën e 75-të, duke zënë vendin e Stërling, teksa bëri një paraqitje deri diku të kënaqshme. Me këtë fitore Çelsi u ngjit në kuotën e 4 pikëve, po aq sa edhe Milani. Grupi kryesohet nga Salcburg me 5 pikë. Sfidën e radhës, Milani dhe Çelsi do e luajnë kete jave në “San Siro”.