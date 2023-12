Michael Schumacher, 10 vjet pas aksidentit: Eksperimenti i mjekëve i pasuksesshëm…

Detaje të reja të kujdesit 24-orësh të Michael Schumacher kanë dalë në dritë, pasi shënohen dhjetë vjet nga aksidenti i tij fatal në ski. Kujtohet se më 29 dhjetor 2013 shtatë herë kampioni i botës në F1 ka pësuar lëndime të rënda në kokë, gjatë skijimit në resortin Meribel në Alpet Franceze. Vëllai i Michael Schumacher, Ralf pranoi se shtatë herë kampioni i botës mund të mos shërohet plotësisht.

54-vjeçari “Schumi” u fut në koma artificiale dhe iu nënshtrua disa operacioneve. Sipas “Daily Mail”, familja e tij ndër vite ka mbajtur sekret të plotë rreth gjendjes së tij. Njëkohësisht ndodhet në shtëpi, ku merr kujdes të vazhdueshëm nga stafi mjekësor dhe partnerja e tij e jetës Corina.

Sipas “BILD”, si pjesë e kujdesit dhe rehabilitimit të tij, Schumacher u rikthye në një Mercedes të përmirësuar me AMG. Lëvizja kishte për qëllim të stimulonte trurin e tij me tinguj të njohur, pasi ai kaloi më shumë se dy dekada në sediljen e pilotit

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gjithashtu shtohet, se për t'i ofruar atij kujdesin më të mirë mjekësor, pranë tij janë deri në 15 mjekë, masazhatorë dhe asistentë, ndërsa bashkëshortja e tij Corina ka vendosur rregulla të rrepta se kush e viziton “Schumin”. Mes këtyre njerëzve janë Jean Todt dhe Luca Bandur.

Vihet re se fansat e Schumacher do të kenë mundësinë të shohin një dokumentar të ri me pesë episode për jetën e tij, që do të nisë të transmetohet sot nga rrjeti televiziv gjerman ARD. Dokumentari më i fundit është realizuar në Netflix në vitin 2021, kur Corina foli për gjendjen e tij shëndetësore.

“Më mungon Michael i kohëve të vjetra. Jeta është e padrejtë ndonjëherë. Michael ka qenë shumë me fat gjatë gjithë jetës së tij. Por më pas ndodhi ky aksident tragjik”,- tha Ralf Schumacher. “Për fat të mirë, shkenca e avancuar mjekësore ofron shumë mundësi. Megjithatë, asgjë nuk është si dikur”,- shtoi ai.