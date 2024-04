Çmenduri! Kristiano Ronaldo nuk përmbahet, godet me bërryl kundërshtarin dhe merr karton të kuq

Cristiano Ronaldo përjetoi një mbrëmje të errët në gjysmëfinalen e Superkupës së Arabisë mes Al Hilal dhe Al Nassr.

Skuadra e CR7 u mposht me shifrat 2-1, me portugezin që ishte nga lojtarët më të dobët në fushë.

39-vjeçari, përveç se nuk mundi ta ndihmonte skuadrën e tij në sulm, nuk ia doli as të kontrollonte nervat teksa në minutën e 86 u përjashtua me karton të kuq.

Luzitani goditi me bërryl një prej kundërshtarëve me arbitrin që e ndëshkoi direkt me kartonin e kuq, duke e përjashtuar në këtë formë nga ndeshja. Por, Ronaldo nuk e la me aq pasi në nerva e sipër për pak sa nuk goditi dhe arbitrin.

Pamjet e Ronaldos që i drejton grushtin arbitrit kanë bërë xhiron në rrjetet sociale, me sulmuesin që rrezikon edhe një pezullim si pasojë e pamjeve filmike.