Mediat serbe: Humbje e dhimbshme në Leskovac, Shqipëria më afër eliminatoreve të Botërorit
Futbollistët e Serbisë u mposhtën nga Shqipëria me rezultatin 1:0 në kualifikueset e Kupës së Botës 2026.
Ndeshja u vendos nga Ray Manaj me një gol në fund të pjesës së parë.
Keshtu shkruan Televizioni serb per ndeshjen e fituar nga Shqiperia mbremjen e sotme.
Serbia humbi kur nuk duhej dhe kur një pikë do të kishte qenë e përshtatshme, dhe tani është larg kualifikimit për Kupën e Botës.
Ekipi i Dragan Stojkoviçit kishte gjithçka në anën e vet shkruan televizioni serb. Sipas tij fusha vendase, avantazhi për shkak të gabimit të Shqipërisë kundër Letonisë dhe një rekord i mirë në Leskovac... Por kjo nuk mjaftoi.
Ata e nisën me guxim dhe agresivitet, por ndërsa ndeshja përparonte, ishte e qartë se nuk kishin një plan të qartë, gjë që ia vlejti kësaj here.
Filip Kostić ishte lojtari më kërcënues në pjesën e parë, depërtimet dhe krosimet e të cilit ishin burimi më i madh i rasteve për “Shqiponjat”.
Mysafirët kryesisht i përballuan mirë ato, dhe kur nuk ndodhi kështu, ekipi vendas nuk pati një përfundim më të mirë.
Kështu, në fund të gjysmë ore lojë, Vlahović mbeti vetëm më pak se dhjetë metra larg portës kundërshtare, por e kapi topin shumë dobët.
Nga ana tjetër, shqiptarët ishin të qetë dhe të përqendruar, siç bëjnë zakonisht. Ata pritën rastin e tyre dhe e morën atë në fund të pjesës së parë.
Manaj humbi një penallti në Tiranë në minutën e parë të kohës shtesë të pjesës së parë dhe u bë një figurë tragjike. Megjithatë, tani ai ishte shumë më i saktë në të njëjtin moment.
Mbrojtësit e Serbisë ishin të pavendosur pas pushimit dhe ishte Manaj ai që vrapoi drejt topit të rikuperuar, duke dërguar një gjuajtje të pambrojtshme në portën e Petrovic për t'i dhënë epërsinë Shqipërisë.