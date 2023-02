“Më rrëqethet mishi”, Florian Marku zbulon emocionet për ndeshjen nga “Air Albania”

Boksieri shqiptar Florian Marku ka vizituar ditën e sotme stadiumin “Air Albania”, ku do të ndeshet në 25 gusht.

Ende nuk dihet se kush do të jetë kundërshtari i tij, por Marku ka treguar se ndihet tejet i emocionuar që stadiumi do të jetë i mbushur plotë dhe do të ketë mbështetjen e shqiptarëve.

“Sot pashë nga afër stadiumin që do të ndeshem më 25 gusht.

Më rrëqethet mishi kur mendoj se do të ketë mijëra shqiptarë këtu që do të bërtasin emrin tim. Ju pres të gjithëve për një natë madhështore”, është shprehur ai.