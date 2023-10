“Me plis për Berlin”/ “Tifozat Kuq e Zi” shpalosin banderolën gjigande në tribunë

Shqipëria po luan ndaj Çekisë, ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Euro 2024. Në “Air Albania” spikasin si gjithmonë “Tifozat Kuq e Zi, që sërish kanë goditur me banderolën.

Në një koregrafi unike shfaqet “Hajduti” Lupin, një personazh i famshëm që njihet për vjedhjet e sendeve me vlerë. “Shikoni kush është kthyer” – shkruhet aty, ndërsa në foto është dikush me plis, me kupë në dorë.

Në një tjetër koreografi, më të thjeshtë, por jashtëzakonisht e bukur shkruhet: “Euro 2024”! Krenarë për atë që dhurojnë djemtë në fushë, por më shumë krenarë për tifozët në tribuna.