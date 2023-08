Alba Çobaj tregon jetën e një nëne të re: “Tani harroj të ha dhe më mbushen sytë me lot gjatë gjithë ditës”

Alba Çobaj prej pak ditësh është bërë nënë për herë të parë. Në jetë erdhi vajza e saj, së cilës i kanë vënë emrin Sofia.

Sot, me anë të një postimi në Instagram, moderatorja ka ndarë me ndjekësit një rrëfim të sinqertë për jetën e një nëne të re. Bashkangjitur me një foto ku shfaqet duke bërë dy gjëra njëkohësisht, duke ngrënë dhe duke shtyrë karrocën e vajzës.

Po ashtu moderatorja tregon se një ditë qau nga emocioni ndërsa i ndërronte pelenat të bijës dhe ditën tjetër pyeti veten “Unë e bëra këtë?”. Pra, gjëra normale nënash të reja…