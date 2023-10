Lionel Messi zbulon se si nëna punonte si sanitare për t'i bërë ballë sëmundjes së tij

Celia Maria Cuccittini, nëna e futbollistit legjendar argjentinas Lionel Messi ka qëndruar pranë tij për të festuar arritjet e shumta gjatë karrierës së tij. Pavarësisht një periudhe ndarjeje gjatë rinisë së Lionel Messit, ai dhe nëna e tij mbajnë një marrëdhënie të fortë dhe të ngushtë.

Përpara famës dhe pasurisë që shoqëroi suksesin e djalit të saj, Celia Maria Cuccittini, me origjinë nga Argjentina punonte me kohë të pjesshme si sanitare për të siguruar të ardhura për familjen e saj. Së bashku me bashkëshortin e saj, i cili ishte një punëtor fabrike ata bënë gjithçka për të mbështetur Lionel Messin, i cili u përball me një gjendje mjekësore që pengoi rritjen e tij, citon Bright Side.

Për fat të mirë, përkushtimi i tyre dha frytet pasi djali i tyre vazhdoi të shkruante histori duke nënshkruar me klubin spanjoll të futbollit FC Barcelona. Celia dhe bashkëshorti i saj kishin vështirësi financiare kur djali i tyre Lionel ishte i ri. Duke u rritur, Messi u përball me një gjendje kritike mjekësore pasi vuante nga një mungesë e hormonit të rritjes dhe trajtimi për të ishte shumë i shtrenjtë. Por prindërit e tij pothuajse përdorën të gjithë të ardhurat e tyre.

Fatmirësisht, FC Barcelona ndërhyri dhe ofroi të mbulonte koston e trajtimit mjekësor të Lionel. Kjo ofertë bujare bëri që Celia dhe familja e saj të shpërngulen në Spanjë për kujdesin e djalit të tyre. Megjithatë, qëndrimi i Celias, Lionelit dhe vëllezërve e motrave të tij në vendin evropian ishte i shkurtër. Celia më vonë u kthye në Argjentinë, duke lënë pas djalin dhe burrin e saj.

Lidhur me këtë periudhë, Messi ka treguar se për të ishte shumë e vështirë dhe se kishte momente kur ndihej i trishtuar dhe kishte mall për shtëpinë. Gjatë tre viteve të para të karrierës profesionale të Lionel, ai mund të shihte Celian dhe vëllezërit e motrat e tij vetëm çdo katër muaj. Sa herë që iu desh t'i linte ato dhe të kthehej në Spanjë, futbollisti luftonte emocionalisht. Babai i Lionel, Jorge Messi në atë periudhë u shpreh: Leo ka nevojë për nënën e tij.



Që atëherë të dy ndajnë një lidhje shumë të ngushtë!

Pavarësisht distancës fizike që i ndante shpesh gjatë karrierës profesionale të Lionel-it, ai gjeti mënyra domethënëse për të festuar momente të veçanta me nënën e tij. Në vitin 2011, pasi shënoi kundër Racing Santander, Lionel ngriti fanellën e tij të futbollit për të zbuluar një fanellë me një mesazh që shkruante: Gëzuar ditëlindjen, mami, në anglisht. Gjatë të njëjtit vit, ai tregoi edhe një tatuazh të nënës së tij në shpatull gjatë pushimeve. Në vitin 2022, Celia dhe djali i saj preku zemrat e shumë njerëzve kur ajo nxitoi në fushë për të festuar me të pas fitores së tij në Kupën e Botës FIFA në atë që u përshkrua si një nga finalet më dramatike të ndonjëherë.



Nëna e Lionel Messit ka qenë gjithmonë pranë tij kur ai kishte më shumë nevojë për të.