Leksioni i hidhur i kombetares pas humbjes me Angline 5-0
Kombetarja e Shqiperise u mund rende 5 me 0 nga Anglia ne Wembley ne duelin e grupit i te kualifikueseve te Boterorit.
Pese gola te te pesuar ne pjesen e pare ndersa kuqezinjte ishin ne nje mbremje për tu harruar sa më shpejt.
Maguire hapi serine e golave ne porten e Strakoshes, per te vijuar me pas me tre gola te Kane ( njeri me roveshate) dhe goli i Henderson.
Në 90 minuta Shqiperia pati vetem nje rast te paster me Uzunin ne pjesen e pare dhe ngacmime te vogla me Cikalleshin ne pjesen e dyte.
Ne te dyten vendasit ulen ritmin dhe u kenaqen me 5 gola.
Ne duelet e tjera Hungaria mundi San Marinon 4 me 0 ndersa Polonia fitoi 4 me 1 kunder Andores.
Anglezet jane te paret me 23 pike, Polonia 20, Shqiperia 15 dhe Hungaria 14.
Per te mbajtur vendin e trete duhet te fitojme ndaj Andorea te henen.
Disfata ne Wembley më së shumti duhet te vleje per te bere analizen e duhur per te sherbyer me teper si reflektim per te ardhmen./v+