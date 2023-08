Laçi nuk humbet kohë, zyrtarizon trajnerin e ri

Skerdi Bejzade është trajneri i ri i Laçit. Lajmi është nga klubi, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale.



“Laçi njofton se i ka besuar drejtimin e skuadrës trajnerit ???????????????????????? ????????????????????????????. 48- vjeçari ka drejtuar më parë Kamzën në vendin tonë dhe së fundmi në Gjermani ka qenë në krye të Arminia Hannover” – Shkruan klubi.

Bejzade do të nisë menjëherë nga puna, teksa skuadra do të përballen në ndeshjen e radhës në kampionat ndaj Partizanit. Tekniku Bejzade do të pasojë Stavri Nicën, i larguar pas ndeshjes së parë të kampionatit.