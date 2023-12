L-Gante provokon Icardin: Nuk kam çfarë t’i them, ndoshta mund të më dedikojë ndonjë gol të tij…

L-Gante është intervistuar nga programi "Intruders" dhe ka folur për marrëdhënien e tij me Wanda Narën, por mbi të gjitha për një bisedë të supozuar me Mauro Icardin. Gjë që nuk ndodhi.

Wanda Nara është ribashkuar me fëmijët e saj në Stamboll. Këngëtari foli për një miqësi të bukur dhe si e këshilloi për karrierën e tij: "Më këshilloi. Më mungon si çdo person me të cilin ke kaluar kohë dhe tani ka ikur. Secili ka jetën e tij".

Për mundësinë e takimit me Wandën jashtë vendit ai sqaroi: "Nuk është diçka që e pyes shumë veten. Jemi miq të mirë. Shokë që shkojnë shumë mirë. Ne flasim herë pas here".

U fol shumë edhe për një mesazh që Mauro Icardi do t’i dërgonte L-Gante, duke e anuluar menjëherë më pas: "Nuk komunikuam, nuk kam çfarë të flas me të, nuk marr vesh nga futbolli. Ai mund të ma dedikojë ndonjë gol, por unë luaj në Play".

Në Argjentinë nuk flasim për asgjë tjetër. Fundi i marrëdhënies mes Wanda Narës dhe Mauro Icardit, si dhe lidhja e supozuar mes showgirl-it dhe reperit L-Gante, vazhdon të ndezë revistat dhe transmetimet televizive.

Këngëtarja ishte e ftuar në programin “Lam” dhe pyetjeve të prezantuesit për marrëdhënien me ish-partneren e Mauro Icardit i është përgjigjur: “Nuk e njihnim njëri-tjetrin, gjithçka filloi kur ajo përmendi një nga këngët e mia. Pastaj u takuam disa ditë me radhë”.

Kur u pyet nëse ka ndodhur diçka mes tyre, L-Gante u përgjigj me siklet: "E gjitha është shumë e qetë. I peshoj fjalët, sepse nuk dua të më dalë asgjë. Nuk dua të them diçka që mund të prishë gjithçka dhe bie në ndonjë kurth. E di që të gjithë duan përgjigje, por lëreni këtë histori të vazhdojë, do t’ju tregoj gjithçka më vonë. Koha ju çon tek njerëzit që ju duan”.