Kundërshtari i preferuar i Brojës/ Zbulohet miqësorja e Shqipërisë para EURO 2024

Drejtuesit e Federatës Shqiptare, po punojnë për të gjetur miqësore për Shqipërinë, para Europianit të Gjermanisë që do të mbahet në verë.

Media e njohur në Hungari, “Csakfoci”, bën me dije se është arritur një marrëveshje për të pasur një miqësore përpara nisjes së Europianit mes Shqipërisë dhe Hungarisë.

Tani mbetet vetëm zyrtarizimi dhe data e ndeshjes. Hungaria do të ketë në grupin e Europianit Zvicrën dhe për këtë arsye do ta testojë veten me Shqipërinë. Ndërkohë për Rossin kjo miqësore do të shkojë përtej një testi stërvitor pasi kërkon t’i tregojë kuqezinjve se është më i fortë.

Në dy ndeshjet e fundit me Hungarinë, Shqipëria, nën drejtimin e Rejës, regjistroi dy fitore. Armando Broja do të rezultonte heroi i kuqezinjve pasi golat e tij na dhanë 6 pikët.