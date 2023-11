Kualifikimi në Euro 2024, Uzuni i pa kënaqur me Silvinjon?

Kombetarja kuqezi dhe mare shqiptaria jane perfshire ne festime ne lidhje me kualifikimin ne Euro 2024.

E gjithe ky rezultat besohet se ka ardhur pervec punes stervitore, edhe nga afrimi i lojtareve te rinj dhe talenteve ne kombetare.

Nderkohe qe Armando Broja uroi mbremjen e djeshme, i vetmi lojtar i mërzitur me Silvinjon duket se është Myrto Uzuni.

Armando Broja uroi mbreme kualifikimin publikisht

Pas kualifikimit të Shqipërisë në Europian, ndryshe nga lojtarët e tjerë, Uzuni ishte më i frenuar në festime.

Pas ndeshjes, Uzuni është nga të paktët që nuk ka postuar asgjë në rrjetet sociale, për kualifikimin e Kombëtares kuqezi.

Mosaktivizimin në Kombëtare, duket se Uzuni nuk po e përjeton mirë.

Mardhenia e tij me Federaten dhe trajnerin duket dicka per tu zgjidhur nga Sylvinho i cili megjithe punen perfekte, duket se ka ende vend per te punuar me kuqezinjte premtues.