Krahu i djathtë i Rubiales denoncon qeverinë spanjolle në UEFA për ndërhyrje, Real e Barça rrezikojnë Champions  

Ankesa u bë pasi Këshilli i Lartë i Sporteve (CSD) njoftoi se do ta referonte çështjen e Rubiales në Gjykatën Administrative të Sporteve (TAD), edhe përpara se vetë FIFA ta pezullonte përkohësisht Rubiales si president i RFEF.

Siç ka mësuar AS, UEFA ka marrë letrën, por ka vendosur të mos marrë asnjë vendim apo veprim. Shkrimi i dorës së djathtë të Rubiales u dërgua, pra, përpara se Pedro Rocha të emërohej në krye të RFEF.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Çështja do të trajtohet sot në Komisionin e Kryetarëve të Federatave të Fushëveprimit Autonom dhe Territorial. Siç ka mundur të mësojë AS, Pedro Rocha ka marrë vesh për ankesën përmes informacioneve të dala në shtyp.

Tani duhet të vendosë nëse do ta ruajë ankesën apo do ta tërheqë atë. Ndodh që UEFA nuk ka fuqi të vendosë asnjë lloj sanksioni ndaj futbollit spanjoll për “ndërhyrje të qeverisë”. FIFA e ka atë, prandaj Camps dhe RFEF manovrojnë para UEFA-s në mënyrë që të ndërmjetësojë me organin më të lartë në futbollin ndërkombëtar.

Ankesa, nëse është e suksesshme dhe në rastet më ekstreme, mund të çojë në pezullimin e RFEF-së nga UEFA, diçka që do të nënkuptonte përjashtimin e klubeve dhe ekipeve kombëtare nga garat e ndryshme të organizuara nga UEFA: Kampionati Europian, Champions League, “Europa League”…

Sipas statuteve të UEFA-s, shoqatat e saj “do të menaxhojnë punët e tyre në mënyrë të pavarur dhe pa ndikim të panevojshëm nga palët e treta. Çdo vendim i një organi që nuk është zgjedhur apo emëruar në përputhje me procedurën e përmendur, qoftë edhe përkohësisht, nuk do të njihet nga UEFA”. Deri më tani, UEFA nuk ka bërë asnjë deklaratë publike për rastin Rubiales.