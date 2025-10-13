Kosova mund Suedinë në stadiumin e saj "prek" Botërorin në vendin e dytë në grup
Kosova ka arritur një fitore historike në stadiumin “Nya Ullevi” të Goteborg, duke mposhtur Suedinë me rezultat minimal 0-1, në ndeshjen e vlefshme për kualifikimet e Kupës së Botës 2026.
Ky triumf e konsolidon pozitën e dytë të Kosovës në grup, duke e mbajtur gjallë ëndrrën për pjesëmarrje në Botëror.
Ndeshja e së hënës ka nisur me dominim të suedezëve në posedim, por Kosova është treguar më konkrete dhe më e rrezikshme para portës kundërshtare.
Goli i fitores është realizuar në minutën e tridhjetë e dytë nga Finsik Asllani, pas një aksioni të shpejtë ku kanë qenë të përfshinë Muriqi dhe Hoxha.
"Dardanët" kanë qenë shumë pranë golit të dytë në minutën e dyzet e tretë, kur gjuajtja e Abdullahut, pas një rrëmuje në zonën suedeze, është ndalur vetëm nga shtylla.
Në pjesën e dytë, Suedia e ka shtuar presionin në kërkim të barazimit, por Kosova ka treguar qëndrueshmëri në mbrojtje dhe ka rezistuar.
Rastet më të mira për vendasit i ka pasur Alexander Isak — në minutën e gjashtëdhjetë e shtatë, kur ka gjuajtur me kokë mbi traversë, në të shtatëdhjetë e katërtën, kur vetëm fati e ka shpëtuar Kosovën nga barazimi, si dhe në minutat shtesë kur sërish ka gjuajtur me kokë.
Me këtë fitore, Kosova e mbyll tetorin në vendin e dytë të grupit, pas Zvicrës, ndërsa Sllovenia renditet e treta dhe Suedia e katërta.
Ndeshjet e ardhshme, të cilat pritet të jenë vendimtare në garën për kualifikim, do të zhvillohen në nëntor, kur Kosova do të përballet me Slloveninë dhe Zvicrën, dy duele që mund të përcaktojnë kualifikimin e Botërorit.