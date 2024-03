Komplote në Moskë, Putin nxjerr në skenë liderin “e armëve bërthamore”

Situata në front për Rusinë po bëhet gjithnjë e më shqetësuese.

Ushtria e Carit me sa duket vazhdon të jetë në telashe dhe lëvizjet përgjatë frontit të Veriut, por edhe atij Lindor zbulojnë një ushtri ruse në rrëmujë me ukrainasit në presion të vazhdueshëm. Por goditja e rëndë për Carin dhe ushtrinë e tij u organizua gjatë konferencës për shtyp të gjeneralit rus Igor Konashenkov.

Gjatë komunikimeve të tij për ecurinë e luftës, ai nuk foli për humbje në Kherson apo për ripushtim nga ukrainasit të shtatë qendrave të tjera të banuara.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Por, “padashje” zbuloi me një hartë pozicionimin e ri të trupave që në fakt nënvizon përparimin e ukrainasve që kthehen ditë pas dite për të rifituar territorin e tyre. Një rast? Ndoshta jo.

Në fakt, nuk duhet harruar ripushtimi i Davydov Brod, Staroselye, Bolshaya Aleksandrovka, Velyka Oleksandrivka, Novopetrivka . Dhe tani, ofensiva e përparuar ka një objektiv të qartë: të marrë përsëri veriun.

Dhe siç raporton Repubblica në fushën e betejës, rusët janë të lodhur dhe flitet për operacione të reja ukrainase, të afta për ta vënë ushtrinë e Putinit në vështirësi të mëdha.

Detaje nga harta ruse

Në hartën që zbuluan rusët nënvizohen lëvizjen në prapaskenë të dy goditjeve të mëdha në fushën e betejës, Kadyrov dhe Prigozhin ishin arkitektët kryesorë të një komploti për të hequr kreun suprem të Mbrojtjes, Sergej Shoigu.

Dhe ajo hartë e shfaqur “rastësisht” do të ishte shenja, gjurmë, një e dhënë: poshtërimi i Shoigut përballë Rusisë duke treguar dështimet e tij është një hap i parë themelor për ta mbrojtur atë.

Me sa duket, udhëheqësi çeçen dhe themeluesi i Brigadës Ëagner e akuzon Moskën se ishte shumë e dobët me trupat në terren. Sipas Andrei Pertsev, një analist rus me burime të forta në Kremlin, të dy po komplotojnë për të rrëzuar ministrin e Mbrojtjes Sergei Shoigu.

Kadyrov dhe Prigozhin kanë në dispozicion dy ushtri private, të cilat po rezultojnë vendimtare në terren. Me pak fjalë, lufta mund të arrijë një pikë kthese (dramatike) me një përmbysje të hierarkisë ushtarake ruse. Një goditje e ulët që mund të ketë rezultate vërtet të paparashikueshme.

Zgjedhja e Putinit, priten pasoja të tmerrshme?

Nga ana tjetër, kreu i Republikës çeçene, Ramzan Kadyrov, u promovua në gradën e gjeneral kolonelit në ushtrinë ruse. “Presidenti i Rusisë më dha gradën gjeneral kolonel. Dekreti u dha me numrin 709. Vladimir Putin ma komunikoi personalisht dhe më përgëzoi”.

Udhëheqësi i Çeçenisë shprehu gjithashtu mirënjohje për presidentin rus për urimet e tij për Ditën e Groz nit, Ditën e Mësuesve dhe Ditën e Rinisë Çeçene, duke shtuar se të gjitha mendimet e tij sot janë “me luftëtarët që kundërshtojnë interesat e Atdheut dhe popujve “në Ukrainë. Por çfarë pasojash të tmerrshme mund të sjellë ky vendim i Putinit?

Ramzan Kadyrov, kreu i rajonit rus të Çeçenisë, deklaroi pak ditë më parë se Moska duhet të konsiderojë përdorimin e një arme bërthamore me rendiment të ulët në Ukrainë, mes ndryshimeve të reja në fushën e betejës. Dhe situata është gjithnjë e më e tensionuar.

Deklaratat e Pentagonit për mundësinë e përdorimit të raketave Himars të furnizuara në Ukrainë kundër objektivave në Krime “janë dëshmi e re e përfshirjes së drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara në këtë konflikt, e cila krijon një situatë jashtëzakonisht të rrezikshme”, tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov.

Nga ana e tij, Putin deklaroi se rezultatet e referendumeve në katër rajonet ukrainase të pushtuara nga rusët janë “absolutisht transparente dhe objektive”. Kreu i Kremlinit tha se ai ishte “jo vetëm i lumtur, por i befasuar” nga rezultati i konsultimeve.

“Njerëzit kanë jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë në kushte kaq të vështira dhe ky është rezultati,” shtoi Putin, “rezultati, natyrisht, është më shumë se bindës, është absolutisht transparent dhe nuk mund të vihet në dyshim”, tha ai.