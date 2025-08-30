LEXO PA REKLAMA!

Kombëtarja U-21/ Trajneri Bushi publikon listën e lojtarëve për miqësoret ndaj Gjermanisë & Zvicrës

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 09:10
Sport

Kombëtarja U-21/ Trajneri Bushi publikon listën e lojtarëve

Trajneri i Kombëtares U-21, Alban Bushi, ka shpallur listën me 23 lojtarët e ftuar për dy ndeshjet miqësore që do të zhvillohen në muajin shtator ndaj Gjermanisë dhe Zvicrës.

Në këtë grumbullim ka dy risi. Mesfushori i Hellas Verona, Adi Kurti, dhe portieri i Inter, Alain Taho, janë ftuar për herë të parë me Kombëtaren U-21, pas paraqitjeve pozitive me ekipet kombëtare të moshave U-15, U-16, U-17 dhe U-19.

Gjithashtu, në listë janë përfshirë edhe gjashtë lojtarë nga klubet e Kategorisë së Parë dhe “Abissnet Superiore” në Shqipëri. 

Kombëtarja U-21 do të nisë zyrtarisht grumbullimin më 31 gusht, me seancën e parë stërvitore të planifikuar pasdite.

Miqësorja e parë, Shqipëri U-21 – Gjermani U-21, do të luhet më 5 shtator, në orën 18:00, në stadiumin “Elbasan Arena”.

Takimi i dytë, Zvicër U-21 – Shqipëri U-21, është programuar të hënën, më 8 shtator, në orën 18:30, në stadiumin “Brügglifeld” të qytetit Aarau.

Më poshtë lista me 23 lojtarët e ftuar nga stafi teknik i Kombëtares U-21:

